Действовать быстро: что делать, если накрыл приступ аллергии

Снять аллергический приступ помогут антигистаминные препараты

При возникновении аллергического приступа необходимо действовать без промедления и строго по алгоритму. Об этом сообщил aif.ru директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

По его словам, первым шагом должен стать прием антигистаминных препаратов. Предпочтение следует отдавать средствам второго поколения — таким как цетиризин, лоратадин, дезлоратадин или фексофенадин. Эти препараты быстрее начинают действовать, реже вызывают сонливость и обладают выраженным противоаллергическим эффектом.

При отсутствии современных лекарств допускается использование препаратов первого поколения, однако они чаще дают седативный эффект.

После приема лекарства необходимо в течение 30–40 минут оценить состояние человека. Если симптомы ослабевают (уменьшается зуд, бледнеет сыпь, нормализуется дыхание), следует продолжить наблюдение.

При отсутствии улучшений или ухудшении самочувствия требуется немедленно вызвать скорую помощь, поскольку аллергическая реакция может перейти в анафилаксию — опасное состояние, сопровождающееся резким падением давления и нарушением дыхания.

Отдельное внимание специалист уделил устранению контакта с аллергеном. Без этого медикаментозная помощь может оказаться менее эффективной. В помещении рекомендуется обеспечить приток свежего воздуха. При реакции на пыльцу следует покинуть зону ее распространения, умыться и сменить одежду. В случае пищевой аллергии необходимо прополоскать рот и принять сорбенты, чтобы снизить дальнейшее всасывание вещества.

Экстренная медицинская помощь требуется при появлении отеков лица, губ, языка или шеи, затрудненного дыхания, свистящего кашля, а также при признаках падения давления — бледности, слабости или потере сознания. Обращение к врачам необходимо и в тех случаях, когда симптомы сохраняются или усиливаются, несмотря на принятые меры.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как различить аллергию и простуду. Несвоевременное распознавание симптомов способно вызвать развитие осложнений.

