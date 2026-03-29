Секрет пышного цветения: как один ингредиент заменяет покупные удобрения

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Рецепт подходит для круглогодичной прикормки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Домашние растения круглый год можно эффективно удобрять натуральным раствором из воды и банановой кожуры. Об этом сообщает Mirror.

Подобный метод подкормки особенно актуален в период выхода цветов из фазы покоя, который начинается в конце марта.

Автор материала Софи Харрис отметила, что использует этот способ уже много лет для ухода за орхидеями, лилиями, сансевиерией и хлорофитумами.

Банановая вода насыщает корневую систему необходимым калием и микроэлементами, что критически важно для здоровья и обильного цветения комнатной флоры.

Процесс приготовления подкормки крайне прост: необходимо погрузить банановую кожуру в емкость с водой на несколько дней, после чего процедить полученную жидкость.

Автор подчеркнула, что концентрат обязательно нужно разбавлять чистой водой перед поливом, чтобы не навредить корням.

В начале активного сезона обработку проводят раз в месяц, а в разгар лета частоту увеличивают до одного раза в неделю, используя более слабый раствор.

Существует также метод измельчения высушенной кожуры в порошок с помощью блендера. Однако замачивание считается наиболее практичным и результативным способом.

Несмотря на опасения некоторых садоводов, что сладковатый запах настоя может привлечь вредителей, на практике такие проблемы возникают редко.

Если же под рукой не оказалось бананов, то достойной альтернативой может стать рисовая вода. Она также богата питательными веществами.

Однако при использовании любого домашнего удобрения важно соблюдать умеренность. Избыточное количество влаги и органики может спровоцировать гниение корней.

Правильный график кормления позволяет комнатным растениям не только радовать глаза пышным цветением, но и эффективно очищать воздух в помещении от токсинов.

