Россиянин объелся неспелого крыжовника, затаил обиду на жену и поджег ее

Дарья Орлова

Мужчина выбрал весьма радикальный метод для решения бытового конфликта.

Мужчина поджег жену в России что случилось причины история

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Россиянин поджег жену из-за неспелого крыжовника

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который поджег свою жену. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как установило следствие, конфликт произошел после того, как мужчина наелся недозревшего крыжовника, сорванного во дворе. У него начались сильные боли в животе. Назначенные врачами лекарства не помогали.

Супруга, обеспокоенная состоянием мужа, стала советовать другие препараты и упрекнула его в том, что вредные привычки мешают восстановлению.

Такие замечания вызвали у мужчины вспышку агрессии. Он облил женщину керосином и бросил в ее сторону тлеющий окурок. Одежда пострадавшей мгновенно загорелась. Осознав последствия, нападавший попытался самостоятельно потушить пламя и вызвал медиков.

В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

