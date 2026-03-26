Диалог бизнеса и власти: как прошел съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Президент России Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Традиционно мероприятие собирает представителей бизнеса и власти. Экономисты, банкиры, энергетики и другие эксперты делятся прогнозами происходящего в мире. Важные заявления выслушал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Они привыкли к стрессам. И маленькая техническая пауза вызовом не стала: в начале должен был заиграть гимн. Ждать «акулы бизнеса» не стали — решили исполнить а капелла.

Для бизнеса трудности стали нормой: чего стоят западные ограничения. От санкций с 2014 года уже мозоли.

«Они незаконные, хочу подчеркнуть, потому что они никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций. Ну а вот теперь еще и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам», — заявил Владимир Путин.

И сейчас выживает тот, кто по-настоящему независим.

«Россия должна быть что? Сильной. Мы с вами постоянно об этом говорим. И едины в понимании своих национальных интересов, в решении текущих задач, которые стоят перед нами для достижения стратегических целей развития», — добавил Путин.

Именно здесь, на съезде предпринимателей, президент делает заявления, которые можно считать планом экономического развития страны. Не на месяц, на годы. Тезисы и цитаты выводятся на гигантские медиафасады. Это важно для всех.

В зале — не просто предприниматели, а крупнейшие работодатели страны, от которых очень многое зависит. На этой площадке — прямой диалог бизнеса и власти с очень конкретной обратной связью.

Сейчас в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке растут доходы от продажи углеводородов. В бюджете была заложена цена 59 долларов за баррель Urals. По факту — почти 100.

«Может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы на бюджетные траты. Я уже где-то говорил, публично хочу сейчас в этой аудитории еще раз подчеркнуть: нужно сохранять благоразумие. Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую», — предупредил президент.

Бизнес понимает: экономики мира взаимосвязаны. Никакой эйфории.

«Бизнес всегда любит стабильность и предсказуемость. Поэтому хотелось бы, чтобы страны как можно быстрее нашли пути к мирному урегулированию», — отметил председатель комитета РСПП по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг.

Эффект домино может нанести ущерб всем игрокам.

«Это влияет и на нефтегазохимию, и на различные другие продукты: удобрения, пластмассы, продовольствие. Это цепочка, которая достаточно длительно будет восстанавливаться», — заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В этом плане Россия в лучшем положении, чем большинство стран. Наши производители минеральных удобрений, например, максимально востребованы.

«Спрос повышенный, безусловно, есть. Цены, безусловно, поднялись. Безусловно, приоритет — удовлетворение потребностей сельского хозяйства страны», — сообщил председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко.

Но рассчитывать в перспективе на высокие цены на ресурсы никто не собирается.

«Эти деньги конъюнктурные, поэтому с ними очень аккуратно надо относиться. Мы этот сигнал получили, так и будем делать», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

И сейчас перед властью и бизнесом стоят четкие задачи.

«Внедрение автоматизации, внедрение новых средств производства, роботов для повышения производительности труда. Для того, чтобы обеспечивать свою стабильность, конкурентоспособность», — подчеркнул первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В любых условиях — независимо от цен на нефть и газ.

