«Дрянь захватила умы»: в Госдуме призвали как можно быстрее запретить вейпы

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Родители бьют тревогу, поскольку возраст потребления электронных сигарет снижается.

Вейпы нужно как можно быстрее запретить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Депутат Нилов: вейпы нужно как можно быстрее запретить

Запрет вейпов в России давно назрел. Такое мнение в беседе с RT выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, это решение «ожидаемое и перезревшее». Однако решение этого вопроса очень медленно продвигается. Нилов добавил, что родители бьют тревогу, поскольку возраст потребления вейпов снижается.

«Мы сегодня видим, как эта дрянь повсеместно захватила умы, особенно молодежи, и вошла в привычку. Вейпы калечат, у нас умирают от вейпов. И возраст потребления снижается», — подчеркнул Ярослав.

Ранее в этот день первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что в России готовят законопроект по запрету производства и продажи электронных систем доставки никотина. В разработку советующего законопроекта будут вовлечены сразу несколько министерств. Когда именно инициатива будет реализована, пока точно не известно. Как не известно и то, какая именно продукция окажется под запретом.

