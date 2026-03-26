«Попал в голову»: что известно о пострадавшей при нападении в школе Челябинска

Подростки учились вместе с первого класса. Они сидели за одной партой, однако не дружили.

Стрельба в школе Челябинска: состояние пострадавшей ученицы

Школьница в Челябинске едва не лишилась глаза после выстрела одноклассника

Ученица, пострадавшая при нападении подростка в челябинской школе, едва не лишилась глаза. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала ее бабушка Ирина.

Известно, что подросток выстрелил девочке в лицо из сигнального пистолета. Она получила серьезное ранение головы, так как пуля прошла всего в нескольких сантиметрах от глаза. Родственница пострадавшей рассказала, что рана оказалась глубокой. У школьницы была видна кость, однако зрение получилось сохранить.

«Попал в голову, два сантиметра от глаза. Хорошо, что глаз остался цел. Рана сильная, кость было видно», — объяснила женщина.

Девочка находится в шоковом состоянии и не понимает причин произошедшего.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг.

Бабушка девочки отметила, что нападавший учился с ее внучкой с первого класса. Подростки сидели за одной партой, однако не общались близко. При этом нападавший, как утверждали его соседи, производил впечатление спокойного и замкнутого человека, от которого никто не ожидал агрессии.

Инцидент произошел утром 26 марта в школе региона, о чем ранее сообщили в пресс-службе областного правительства. После нападения подросток выпал из окна четвертого этажа и сломал обе ноги.

При этом семья пострадавшей школьницы переживает тяжелый период: мать девочки беременна, и случившееся негативно сказалось на ее состоянии.

Ранее, писал 5-tv.ru, директор школы в Челябинске Юлия Коробова рассказала про нападение.

