В Липецкой области 70-летний педофил изнасиловал трех малолетних девочек

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Следствие выяснило, что пожилой мужчина долгое время скрывал тяжкие преступления.

Мужчина насиловал малолетних девочек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В Липецкой области суд вынес приговор 70-летнему местному жителю, признанному виновным в посягательствах на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пенсионеру назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе расследования было установлено, что мужчина совершал противоправные действия в отношении трех девочек младше 14 лет. По данным следствия, он использовал их беспомощное состояние и применял насилие.

Суд согласился с доводами обвинения и признал фигуранта виновным. Назначенный срок он будет отбывать в учреждении строгого режима. Обстоятельства преступлений и иные детали дела не разглашаются.

Ранее в Великобритании суд вынес приговор мужчине, который представлялся психотерапевтом и совершал сексуальные преступления под предлогом оказания помощи пациенткам.

Как установило следствие, фигурант лишился профессиональной лицензии еще в 1980-е годы, однако продолжал практиковать.

Он внушал женщинам, что физическая близость и различные телесные воздействия якобы являются частью терапии и необходимы для избавления от депрессивных состояний.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео