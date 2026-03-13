Личность установлена: подростка подозревают в поджоге двух АЗС в Истре

В Истре подросток под влиянием неизвестных поджег две АЗС

Сотрудники полиции установили личность подростка, который подозревается в поджоге двух АЗС в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Возгорание произошло на заправках, расположенных на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате поджога на АЗС выгорели две бензоколонки. По информации ведомства, пострадавших нет.

«Полицейские выяснили, что противоправное деяние совершил 15-летний подросток, уроженец города Москвы, который скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве, добавив, что молодой человек был задержан.

Во время допроса подросток признался, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания через телефон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Усть-Вымский районный суд Республики Коми заключил под стражу 15-летнего подростка, который готовил массовое убийство в школе.

