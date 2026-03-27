Жестокая расправа: в британском зоопарке усыпили стаю волков

В британском зоопарке усыпили стаю волков

Европа поразила весь мир новой расправой над животными в зоопарке. На этот раз отличились британцы.

Все, конечно, было не так показательно, как с жирафом Мариусом, которого освежевали прямо на глазах посетителей. Но в итоге смотрители усыпили целую стаю волков. Утверждают, что они не могли ужиться вместе, а расселять их никто не хотел. То есть убили волков только потому, что они жили по-волчьи. А теперь в зоопарк уже ищут новую семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии могут усыпить около пяти тысяч приматов из-за новых правил содержания.

Согласно новым нормам, частные владельцы обязаны получить специальную лицензию. Она должна подтверждать, что условия жизни обезьян соответствуют стандартам современных зоопарков.

В случае несоблюдения жестких критериев питомцы подлежат конфискации. Однако зоозащитники и сами хозяева бьют тревогу. В специализированных центрах и зоопарках катастрофически не хватает мест для размещения изъятых особей, что неизбежно приведет к их эвтаназии.

