Жестокая расправа: в британском зоопарке усыпили стаю волков

По словам сотрудников, животные не могли ужиться вместе.

Европа поразила весь мир новой расправой над животными в зоопарке. На этот раз отличились британцы.

Все, конечно, было не так показательно, как с жирафом Мариусом, которого освежевали прямо на глазах посетителей. Но в итоге смотрители усыпили целую стаю волков. Утверждают, что они не могли ужиться вместе, а расселять их никто не хотел. То есть убили волков только потому, что они жили по-волчьи. А теперь в зоопарк уже ищут новую семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии могут усыпить около пяти тысяч приматов из-за новых правил содержания. 

Согласно новым нормам, частные владельцы обязаны получить специальную лицензию. Она должна подтверждать, что условия жизни обезьян соответствуют стандартам современных зоопарков.

В случае несоблюдения жестких критериев питомцы подлежат конфискации. Однако зоозащитники и сами хозяева бьют тревогу. В специализированных центрах и зоопарках катастрофически не хватает мест для размещения изъятых особей, что неизбежно приведет к их эвтаназии.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео