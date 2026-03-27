Видели пресс-карту: напавшие на корреспондента «Известий» знали о его профессии

А теперь продолжение истории из подмосковного Подольска, откуда накануне пришлось с риском для жизни выбираться моему коллеге, журналисту «Известий» Алексею Полторанину. Он оказался в руках бандитов, которые несколько часов избивали его, пытаясь запугать. Нелегальные торгаши боялись потерять свой подпольный бизнес по продаже «красивых» автомобильных номеров.

И надо отметить, что эти махинаторы работают уже достаточно давно, а их офис расположен прямо под окнами отдела ГАИ. Но уже этой ночью подозреваемые оказались на очной ставке в кабинете следователя. Ее подробности у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Вот эти люди угрожали отрезать пальцы нашему журналисту. Даже цинично предлагали выбрать, на какой руке. А сейчас отвечают на вопросы следователя.

Это один из трех подозреваемых в избиении корреспондента «Известий» Алексея Полтаранина. Наш коллега проводил расследование про торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Продавцы набросились на него с кулаками.

«Они выхватили мой паспорт, в котором находилась пресс-карта, где было написано, что я журналист МИЦ «Известия», корреспондент «МИЦ «Известия». Они прекрасно понимали, кто я», — рассказал Алексей Полторанин.

Его били прямо в офисе, потом долго удерживали там и пытались допрашивать с пристрастием. Периодически отлучались и возвращались снова. Отобрали телефон и пытались удалить в нем видео. Это было похоже на заключение в мини-тюрьме.

«На протяжении всего времени я пытался понять, как можно отсюда сбежать. Это был второй этаж. Я вижу, что дверь была на замке, но я боялся, что кто-то внизу будет караулить», — поделился Алексей Полторанин.

Алексей Полторанин — военный корреспондент. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль «За храбрость». Был ранен. Глава Следственного комитета России взял это дело под личный контроль. Ночью Алексей лицом к лицу встретился с нападавшими в Следственном комитете. Всех уже задержали.

Вот глава всей компании — Павел Погосян. Бизнесмен, который ищет клиентов в интернете и назначает встречи. А это его свояк, ранее судимый Артур Давыдов. Его жена — она же сестра Погосяна — захлопнула дверь перед нашей съемочной группой.

Третий участник нападения — Александр Фомин, раньше его уже судили за побои. И Давыдова тоже судили за превышение полномочий. Теперь всем троим грозит новая статья и, возможно, далеко не одна.

«Тот комплекс действий, который они совершили в отношении журналиста, он попадает под определение сразу нескольких статей УК, и по совокупности можно получить вполне себе реальный срок», — объяснил адвокат Евгений Кривцун.

Бизнес предпринимателей был довольно несложный: они искали автомобили с уникальными госномерами и пытались их перепродать, многократно завысив цену. Машины-доноры номеров до сих пор пылятся на парковке перед офисом.

«Назвать вот это автомобилем даже не поворачивается язык. Он просто рассыпается на глазах. Но зато какой номер на нем! Три «Ольги», — поделился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Погосян продавал такие комбинации за сотни тысяч рублей. А цена на самые престижные доходила до 55 миллионов! Особенно ценились серии номеров, похожие на госзнаки спецслужб. Очевидно, что торговать таким можно было только при попустительстве местных властей.

«Они привыкли к тому, что на местном уровне местные власть имущие всегда их прикрывают. Им все дозволено», — заявил бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России Павел Зайцев.

Павел Погосян уже был героем нашего расследования. В сентябре прошлого года он уверенно обещал нам достать любой номер. Вел себя так, будто ему все сойдет с рук. Будто за его спиной — кто-то, кто прикрывает.

Теперь двери офиса закрыты. Но периодически приходят подозрительные люди, которые пытаются снимать работу журналистов на мобильные телефоны.

Обстоятельства избиения нашего корреспондента уже установили, уточняют детали.

«Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение, а также избраны меры пресечения», — рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Анна Третичная.

Сегодня оборот теневого рынка «красивых» номеров исчисляется десятками миллиардов рублей. Серые схемы позволяют обходить закон, а деньги оседают на счетах вот таких фирм. Сотрудники которых, похоже, были уверены в своей безнаказанности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX