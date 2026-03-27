«Я уличный пацан»: Хотиненко рассказал, как противостоять наглой молодежи

Хотиненко признался, что не встречал наглой молодежи среди студентов

Времена меняются, и установки общества устаревают. Вот и сегодня представители старшего поколения жалуются на молодежь — хамят, не уважают, место не уступают. Одни говорят, что старики всегда корят молодняк, другие ищут в юношах и девушках достоинства и закрывают глаза на недостатки, третьи грустно соглашаются, а кто-то выбирает особый путь. И просит взрослых проявить снисхождение к детям и тоже научиться их уважать.

Кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист России Владимир Хотиненко признался, что за 25 лет преподавательской деятельности ни разу не сталкивался с представителями той самой «наглой молодежи», которая ни во что не ставит учителей. Кроме того, он категорически отказался «ставить на место» хулиганов. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на IV церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра».

«Во многом тут зависит от учителя. Конечно, время иногда вносит свои коррективы, и бунты бывают, и у студентов, я даже про это кино снимал „Гибель империи“, но вы знаете, к этому надо относиться (проще)… Даже пока слава богу вообразить не могу, за все свои 25 лет преподавания — нет… Заговорил стихами, смотри: я, во-первых, не боюсь, потому что рассмеюсь. Я точно знаю, что я в этот момент буду смеяться», — сказал Хотиненко.

По мнению мастера, ни в коем случае нельзя ругать молодых людей и хамить им в ответ, если показалось, что они отнеслись к вам неуважительно. Так решают вопросы хулиганы уличные, а не интеллигентные и воспитанные люди. Нужно лечить ощетинившихся детей только добром и лаской.

«Я умею, я уличный пацан, но в этих обстоятельствах я категорически (против), надо неожиданно на это ответить, но ни в коем случае агрессией на агрессию. И дело даже не в том, чтобы подставить щеку, я имею в виду, это неумно в этих обстоятельствах и непедагогично. Ты продолжаешь оставаться педагогом», — заявил режиссер.

Как отметил Владимир Хотиненко, к подрастающему поколению нужно искать подход, и делать это нужно, разумеется, взрослым. При этом претензий к современной молодежи у артиста крайне мало. Его студенты умеют и мыслить, и действовать, и просто помолчать и почувствовать жизнь.

«Ребятки, с которыми я занимаюсь, учу, с ними можно (помолчать). Вы знаете, молодежь не та, то не то… Та! Она современная и так далее, главное — не потерять контакт и язык», — заключил мастер.

