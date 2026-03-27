Объявили в розыск: на Марию Погребняк написали заявление в полицию

Диана Кулманакова
Автомобиль блогера находился на «особом контроле».

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции блогера Марию Погребняк, являющуюся бывшей женой футболиста Павла Погребняка. На нее подали заявление о наезде на пешехода. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Меня остановили и сообщили, что моя машина находится „на особом контроле“. В этот момент я вообще не понимала, что происходит — почему меня разыскивают и о каком происшествии идет речь», — пояснила она.

Оказалось, что мужчина, с которым у Марии произошел дорожный конфликт в начале марта, обратился в органы правопорядка. Он предоставил медицинские документы о полученной травме — ушибе грудной клетки.

История началась еще 4 марта, когда случайный прохожий обвинил Погребняк в том, что она задела его машиной. В тот день на место происшествия вызвали полицию. Однако после их прибытия предполагаемый пострадавший отказался от любых претензий, сославшись на резкий скачок давления.

Свидетели ситуации при этом отмечали, что гражданин, вероятно, рассчитывал получить от блогера денежную компенсацию. Тем не менее, уже 7 марта мужчина все-таки написал заявление.

Из-за того, что силовики долгое время не могли выйти на связь с Марией, ее личная машина была объявлена в розыск, что и привело к последующему задержанию.

В ходе разбирательства в отделении полиции Мария Погребняк продемонстрировала видеозаписи, которые помогли прояснить обстоятельства случившегося. После предоставления доказательств ее отпустили.

Сама Мария выразила уверенность, что действия мужчины продиктованы исключительно желанием заработать на ее медийности и получить финансовую выгоду.

На текущий момент блогер находится на свободе, а правоохранительные органы продолжают проверку по факту случившегося инцидента и поступившего обращения.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину
16:15
Расстроена? Джоан Роулинг оценила трейлер сериала о Гарри Поттере

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео