Беременная женщина обвинила давшего обет безбрачия монаха в принуждении к аборту

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мужчина свою вину отрицает.

Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer

Thaiger: женщина обвинила давшего обет безбрачия монаха в принуждении к аборту

В Таиланде монах, давший обет безбрачия, вступил в интимную связь и потребовал от забеременевшей любовницы прервать беременность. Об этом сообщает The Thaiger.

История получила огласку в социальных сетях, где пострадавшая опубликовала доказательства их близких отношений. Она показала совместные фотографии, на которых пара держится за руки, и результаты ультразвукового исследования.

По словам женщины, как только духовное лицо узнало о ее положении, отношение к ней резко изменилось. Вместо поддержки она столкнулась с моральным давлением и настойчивыми требованиями сделать аборт.

Личность участника скандала была установлена интернет-пользователями благодаря приметным татуировкам на руках, запечатленным на снимках. Жители провинции Мукдахан узнали в мужчине 39-летнего служителя одного из храмов.

Когда представители СМИ обратились к нему за разъяснениями, монах категорически отверг все обвинения. Он утверждал, что строго соблюдает каноны и не имел никаких связей с женщинами с момента принятия сана.

Мужчина выразил крайнее удивление по поводу возникшего резонанса. Хотя он признал внешнее сходство с человеком на фотографиях. Монах также заявил о намерении защищать свою честь через правоохранительные органы.

Однако дальнейшее развитие событий заставило общественность усомниться в искренности слов священнослужителя. Вскоре выяснилось, что мужчина поспешно отказался от своего сана и покинул территорию монастыря в неизвестном направлении.

Другие монахи из его обители отказались давать какие-либо комментарии прессе, а сам главный герой истории перестал выходить на связь.

