Тихий убийца: боль в плече может быть симптомом рака печени

Mirror: боль в плече может быть симптомом рака печени

Боль в правом плече может быть ранним предупреждающим признаком развития рака печени. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Печень и плечевой сустав находятся в разных частях тела. Однако злокачественное новообразование в этом жизненно важном органе способно провоцировать так называемую отраженную боль.

Это происходит из-за того, что увеличивающаяся опухоль начинает давить на нервные окончания, которые связаны с нервами, ведущими к лопатке. В результате мозг интерпретирует сигнал как дискомфорт в плече, хотя истинный очаг проблемы расположен в другом месте.

Специалисты организации Cancer Research UK подчеркивают, что разрастание опухоли приводит к увеличению печени, что вызывает отек с правой стороны живота и повышает давление в сосудах. В медицинских кругах заболевание часто называют «тихим убийцей», так как его симптомы на ранних стадиях могут быть крайне слабо выражены или вовсе отсутствовать.

По данным британских благотворительных организаций, за последние полвека уровень смертности от болезней печени вырос в четыре раза. Рак этого органа показывает самый быстрый рост летальных исходов среди 20 наиболее распространенных видов онкологии.

Одной из главных проблем остается поздняя диагностика: лишь три из десяти случаев выявляются на первой или второй стадиях, что существенно снижает шансы на успешное лечение.

Помимо специфической боли в плече, врачи рекомендуют обращать внимание на состояние кожи и глаз — появление желтушного оттенка является серьезным поводом для беспокойства.

К другим характерным признакам относятся беспричинная потеря веса, постоянная усталость, тошнота и чувство быстрого насыщения во время еды.

Группу повышенного риска составляют мужчины и люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями, такими как цирроз, гепатит или диабет.

Для снижения вероятности развития первичного рака медики советуют контролировать массу тела, ограничивать употребление алкоголя и полностью отказаться от курения.

При сохранении любых подозрительных симптомов более двух недель необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.