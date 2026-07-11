Рубио призвал власти Кубы сменить политический курс

Госсекретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы изменить политический курс и провести реформы. Об этом сказано в заявлении главы Госдепартамента, опубликованном в связи с годовщиной протестов на острове в 2021 году.

«Кубинские лидеры должны всего лишь сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно», — высказался Рубио.

При этом госсекретарь США не уточнил, какие меры Вашингтон может принять в случае отказа Гаваны от изменения политики.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат использовать имеющиеся инструменты для противодействия угрозам национальной безопасности, которые, по оценке американской стороны, исходят от кубинского правительства.

«Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся у нас средства как для устранения угроз национальной безопасности, исходящих от кубинского коммунистического режима, так и для содействия экономическим и политическим реформам, которые дадут Кубе лучшее будущее», — добавил Рубио.

В последние месяцы США усилили санкционное давление на остров. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Кроме того, американский лидер объявил о чрезвычайном положении в связи с заявленной угрозой национальной безопасности со стороны Гаваны.

Массовые антиправительственные выступления на Кубе произошли 11 июля 2021 года. Акции прошли в Гаване и других городах страны на фоне нехватки продуктов питания, медикаментов и ограничений в их распределении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рубио раскрыл детали переговоров в Анкоридже. По его словам, в ходе встречи представителей России и США стороны обсуждали лишь предварительные инициативы, а не готовый план мирного соглашения по Украине.

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