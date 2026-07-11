Захарова: Зеленскому ничего не поможет после заявления о слабости их системы ПРО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому уже «ничего не поможет», комментируя его слова о проблемах украинской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом она сказала в беседе с РИА Новости.

«Ему ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», — заявила Захарова.

Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что украинская ПРО не смогла перехватить ни одну из шести баллистических ракет «Искандер», выпущенных ночью по целям в Киеве.

Также глава киевского режима заявил, что рассчитывает на выполнение партнерами ранее данных обещаний по военной помощи. По его словам, Украине необходимо ускорить реализацию договоренностей о лицензиях на зенитные комплексы Patriot.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Министерстве обороны России заявили о том, что высокоточное оружие Вооруженных сил (ВС) РФ способно преодолевать любые западные системы ПВО и ПРО, поставленные Украине.

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