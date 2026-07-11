ВС РФ уничтожили склады горюче-смазочных материалов ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 65 0

Беспилотники поразили объекты в Днепропетровской и Запорожской областях.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные с помощью беспилотников «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав кадры атаки.

«Точными ударами расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цели, которые ВСУ использовали для снабжения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены по складам в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области, а также по объекту на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области.

Поражение целей контролировалось в режиме реального времени. После попаданий склады получили серьезные повреждения, на объектах начался пожар.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 4 по 10 июля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, местам производства и хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

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