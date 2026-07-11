Звезда сериала «Звездный путь» Антуанетта Бауэр умерла в возрасте 93 лет

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 81 0

Актриса скончалась в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

Умерла звезда сериала Звездный путь Антуанетта Бауэр

Фото: 5-tv.ru

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Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр умерла 30 апреля в возрасте 93 лет. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление подруги артистки Карлотты Глакин.

По данным издания, Бауэр скончалась в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

«Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии, <…> скончалась. Ей было 93», — сказано в сообщении.

Антуанетта Бауэр получила известность благодаря работе на телевидении в 1960–1980-х годах. Одной из наиболее заметных ее ролей стала Сильвия — одна из главных антагонисток в эпизоде «Кошачья лапа» второго сезона научно-фантастического сериала «Звездный путь», вышедшего в 1967 году.

Помимо участия в культовом проекте, актриса снималась в других популярных телевизионных и кинематографических работах. В ее фильмографии значатся роли в сериале «Сумеречная зона», а также в фильме ужасов «Выпускной».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из фильма «Бумбараш» Юрия Смирнова. Народный артист России, посвятивший театру и кино несколько десятилетий, ушел из жизни на 88-м году жизни.

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