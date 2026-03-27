Застрявший на мели кит на Балтике уплыл в море

История, за которой следил весь мир, — спасение кита, застрявшего у берегов Германии в Балтийском море. Похоже, она обрела счастливый финал. Гигантское млекопитающее ушло на глубину. За операцией все это время следила корреспондент «Известий» Маргарита Костив, она передает с места.

Масштабная спасательная операция на побережье, которая шла все последние дни, наконец, дала видимые результаты. Похоже, кит воспрял духом и нашел в себе силы добраться до плавательного канала, который прорыла для него тяжелая техника. Где он сейчас находится, точно сказать невозможно, но одно известно наверняка— на мелководье его больше нет.

Специалисты, которые старались спасти кита, подтвердили: он благополучно выплыл после нескольких дней на отмели. Ему пытались помочь разными способами: создавали искусственную волну, разрыхляли дно, и вот накануне стали копать траншею длиной 50 метров.

Есть разные версии того, как кит попал на мелководье: он мог отбиться от стаи и просто заблудиться, или его загнали в ловушку браконьеры — на теле были видны остатки рыболовных сетей. Как бы то ни было, теперь гигант на свободе.

