Опасное облегчение: как назальные спреи вызывают скрытую зависимость

|
Диана Кулманакова
Эксперты назвали способы избавление от пагубной привычки.

Какие назальные спреи не вызывают привыкания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: назальные спреи вызывают зависимость из-за сужения сосудов

Использование безрецептурных сосудосуживающих спреев дольше рекомендованного срока приводит к развитию медикаментозного ринита и зависимости. Редактор издания Daily Mail Шарлотта Воссен поделилась личным опытом борьбы с этой проблемой.

Женщина стала брызгать назальные спреи после постановки диагноза «искривление носовой перегородки» в 15 лет. Из-за физиологической особенности она страдала от хронического синусита, мигреней и постоянной невозможности нормально дышать. Это вынудило ее искать спасение в аптечных препаратах.

Доктор Сюзанна Уайли пояснила, что такие лекарства работают за счет сужения кровеносных сосудов в слизистой оболочке носа. Однако при длительном применении организм адаптируется и сосуды перестают сужаться самостоятельно.

Когда действие лекарства проходит, ткани отекают еще сильнее, чем до лечения. Это создает порочный круг.

Шарлотта Воссен призналась, что носила флакон с собой повсюду, используя его гораздо чаще, чем предписано инструкцией.

«Это ощущалось как безобидная привычка — просто быстрый способ снова начать дышать», — рассказала она.

Столкнувшись с необходимостью постоянного увеличения дозы, девушка решила резко прекратить использование медикаментов.

По словам экспертов, процесс отказа может занять несколько недель и сопровождаться временным ухудшением состояния.

В качестве безопасной альтернативы врачи рекомендуют использовать стероидные спреи. Они не вызывают привыкания и снимают воспаление постепенно, либо обычные солевые растворы для промывания.

Сейчас героиня истории полностью отказалась от сосудосуживающих средств, несмотря на то, что искривленная перегородка по-прежнему частично ограничивает дыхание. Она перешла на промывание морской водой.

При сохранении болей в области лица или потере обоняния специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
