Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы

В Приморском крае школьница отравилась газом в туалете магазина

В поселке Славянка Приморского края 24 марта произошла трагедия, потрясшая местных жителей: в одном из магазинов нашли тело 14-летней школьницы.

Девочка умерла в туалетной кабинке, рядом лежал пустой газовый баллон, который используют для туристических плиток. Как позже стало известно KP.RU, рядом с погибшей в момент произошедшего находилась подруга.

Все произошло за считанные минуты

Две школьницы зашли в магазин и приобрели небольшой газовый баллон. Следователи предполагают, что подросток изначально планировала использовать его не по назначению.

После покупки девочки отправились в другой магазин поблизости, где закрылись в туалете. Там они открыли вентиль баллона. Что именно они хотели получить в результате, пока неизвестно.

События развивались стремительно, одной из школьниц стало плохо. Ее состояние резко ухудшилось — начались удушье и признаки сильного отравления.

Все происходило на глазах подруги, которая находилась в шоковом состоянии и не сразу осознала серьезность ситуации. Когда она выбежала из кабинки и позвала на помощь, было уже поздно. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть подростка.

Свидетельнице понадобилась помощь

Вторая девочка не получила физических травм, однако пережитое стало для нее серьезным психологическим ударом. По данным правоохранителей, с ней сейчас работают специалисты, чтобы помочь справиться с последствиями случившегося.

Следствие и экспертизы

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве сообщили, что в рамках расследования проводится комплекс необходимых мероприятий и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину гибели.

Экспертам предстоит определить, стала ли причиной смерти острая гипоксия из-за вдыхания газа или же сыграли роль дополнительные факторы, включая возможные скрытые заболевания.

Нарушение запрета на продажу

Ситуация получила дополнительный резонанс из-за действующих в стране ограничений. С 1 марта 2025 года в России запрещена розничная продажа несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, к которым относятся и туристические баллоны.

В связи с этим прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, как именно школьницам удалось приобрести этот товар и были ли нарушены правила торговли.

