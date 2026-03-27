Закопаны возле поместья: на ранчо Джеффри Эпштейна ищут тела погибших женщин

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Миллиардер планировал создать «ферму» для производства потомства на территории владения.

Что на ранчо у Джеффри Эпштейна: фабрика по оплодотворению

Фото: Reuters/Rebecca Noble

Radar Online: на ранчо Джеффри Эпштейна ищут тела погибших женщин

В американском штате Нью-Мексико правоохранительные органы инициировали проверку территории бывшего владения осужденного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна под названием «Ранчо Зорро». Полиция ищет возможное захоронение тел женщин. Об этом сообщает Radar Online.

Решение о возобновлении следственных действий было принято после обнародования Министерством юстиции США новых архивных документов. В материалах содержится информация от радиоведущего Эдди Арагона, который в 2019 году сообщил о вероятном захоронении двух иностранок на холмах возле поместья.

Согласно этим данным, приказ об избавлении от тел могли отдать сам Эпштейн и его сообщница Гилен Максвелл, которая в настоящее время отбывает 20-летний тюремный срок.

Генеральный прокурор штата Рауль Торрес распорядился вновь открыть уголовное дело, которое было формально приостановлено в 2019 году. Представители власти подчеркивают, что поместье площадью более 30 квадратных километров долгое время оставалось вне фокуса внимания, в отличие от объектов в Нью-Йорке или на Карибах.

Существуют жуткие предположения, что миллиардер планировал создать на ранчо «ферму» для производства потомства. По данным расследований, он мечтал использовать свою сперму для создания «дизайнерских детей» и хотел создать целую «ДНК‑фабрику», где 20 женщин одновременно могли бы родить ему наследников.

В феврале текущего года Палата представителей штата проголосовала за создание специальной комиссии по установлению истины, обладающей правом вызывать свидетелей в суд повестками.

Новые владельцы недвижимости, выкупившие ее у наследников финансиста в 2023 году, выразили готовность сотрудничать со следствием.

