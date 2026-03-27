Бездомному выплатят крупную компенсацию за ошибочное помещение в психбольницу

|
Дарья Орлова
Врачи оценивали его заявления о невиновности как «бред».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США бездомный мужчина добился крупной компенсации после того, как по ошибке оказался в тюрьме и психиатрической клинике. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Речь идет о 54-летнем мужчине, которого полицейские задержали, когда он спал на улице. Правоохранители приняли его за другого человека. Несмотря на то, что задержанный неоднократно пытался объяснить, что произошла ошибка, его слова проигнорировали.

Сначала мужчину отправили в следственный изолятор, где он провел около четырех месяцев. Позже его перевели в психиатрическое учреждение — причиной стало то, что он якобы страдал шизофренией. В итоге в стационаре он провел более двух лет.

Медики не поверили рассказам о том, что арест был ошибочным. Врачи расценили его заявления о невиновности как «бред» и назначили принудительное лечение, включая прием седативных препаратов.

После освобождения мужчина обратился в суд с иском к властям. Разбирательство длилось несколько лет. В итоге суд обязал город выплатить пострадавшему компенсацию в размере 975 тысяч долларов.

Кроме того, рассматривается возможность дополнительной выплаты — еще 200 тысяч долларов могут быть назначены от властей штата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео