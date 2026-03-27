Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов довольны прогрессом в урегулировании отношений. Как сообщили на официальном сайте армянского внешнеполитического ведомства, об этом министры заявили во время телефонных переговоров.

«Министры с удовлетворением отметили позитивные развития в процессе дальнейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении.

Кроме того, главы ведомств затронули региональную повестку и договорились о взаимодействии на международных площадках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армения и Азербайджан представили проект мирного договора, в котором закреплен взаимный отказ от территориальных претензий. Этот документ состоит из 17 пунктов.

Проект был представлен после встречи лидеров двух стран в Вашингтоне, где они подписали декларацию о прекращении боевых действий и начале нормализации отношений. МИД России подчеркнул свою центральную роль в процессе нормализации отношений между двумя странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.