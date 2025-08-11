Армения и Азербайджан представили проект мирного договора

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Стороны заявили об отказе от территориальных претензий друг к другу.

Армения и Азербайджан представили проект мирного договора

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало проект мирного соглашения с Арменией, в котором закреплен взаимный отказ от территориальных претензий.

В документе, состоящем из 17 пунктов, подчеркивается, что стороны признают и обязуются уважать суверенитет, территориальную целостность, международные границы и политическую независимость друг друга.

Проект был представлен после встречи лидеров двух стран в Вашингтоне. Тогда Баку и Ереван подписали декларацию о прекращении боевых действий и начале нормализации отношений.

Также уточняется, что стороны могут заключать соглашения в областях, которые представляют взаимный интерес.

В МИД России отметили, что нынешний этап нормализации стартовал при центральной роли Москвы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о трехстороннем заявлении от ноября 2020 года, а также о работе российских миротворцев в регионе. Россия, как указала дипломат, заинтересована в обеспечении стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Армения и Азербайджан представили проект мирного договора

