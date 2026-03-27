Извинения не помогли: суд арестовал второго напавшего на журналиста «Известий»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 55 0

У Фомина уже есть судимость за побои в прошлом. В этот раз он участвовал в числе тех, кто избил корреспондента и угрожал ему расправой.

Что известно о напавших на журналиста Известий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд арестовал второго обвиняемого в избиении корреспондента «Известий»

Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для Александра Фомина — одного из участников нападения на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

До этого аналогичное решение было принято в отношении предполагаемого организатора — Павла Погосяна.

Как уточнялось, Фомин уже имел судимость за побои. В ходе следственных действий он извинился перед пострадавшим, однако сам журналист усомнился в их искренности. Он отметил, что поведение нападавших изменилось лишь после задержания.

Инцидент произошел 25 марта, когда Полторанин проводил расследование деятельности компании, подозреваемой в незаконной продаже «красивых» автомобильных номеров. Его разоблачили, когда он пришел в офис под видом клиента. После этого сотрудники фирмы применили к журналисту силу.

По данным следствия, мужчину избили, угрожали ему физической расправой и пытались завладеть его телефоном, чтобы удалить записи.

До этого адвокат Максим Блинов сообщал, что фигурантам дела может грозить до 15 лет лишения свободы. В МВД также заявляли о задержании трех подозреваемых, которым вменяется воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. После проведения очной ставки всех поместили в изолятор.

Алексей Полторанин — военный корреспондент «Известий», удостоенный государственных наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За храбрость». Он неоднократно работал в зоне боевых действий и получил ранения в Донецке в 2023 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
