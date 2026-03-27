Обвиняемый в хищении генерал Кувшинов извинился перед Минобороны в суде

Бывший начальник девятого лечебно-диагностического центра Министерства обороны России генерал Константин Кувшинов, обвиняемый в хищении средств при поставках медицинского оборудования, принес извинения ведомству, выступая с последним словом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Хамовнического районного суда Москвы.

«Вину за преступление, которое совершил, признаю полностью и раскаиваюсь. Приношу свои извинения Министерству обороны», — заявил Константин Кувшинов.

Обвиняемый также сообщил, что перед дачей признательных показаний обратился к духовнику и раскаялся. По словам Кувшинова, именно это подтолкнуло его к явке с повинной.

По совокупности преступлений гособвинение просит назначить Кувшинову семь с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 2,4 миллиона рублей. Также его требуют лишить государственных наград и запретить занимать организационные должности.

Константин Кувшинов был арестован в августе 2025 года по обвинению в хищении более 57 миллионов рублей, которые были выделены на закупку медицинского оборудования. По информации правоохранителей, в 2022 году военно-медицинская организация заключила контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на покупку и дальнейшую поставку оборудования на общую сумму около 100 миллионов рублей.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, мошенничество и служебный подлог. Генерал полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой.

