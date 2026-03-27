Минюст внес журналиста Скорикову* и кинорежиссера Таланкина* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло журналиста Марину Скорикову* и режиссера Павла Таланкина* в реестр иностранных агентов. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что Скорикова участвовала в создании материалов, связанных с иностранными агентами, распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей, а также выступала против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Решение в отношении Таланкина было принято в связи с тем, что он принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, связанных с иностранными агентами и зарубежными СМИ.

В тот же день суд вынес заочный приговор журналисту и политологу Сергею Медведеву*, ранее признанному иноагентом. Он получил 11 лет и шесть месяцев лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для лиц с таким статусом.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпера Мирона Федорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*, заочно приговорили к 320 часам обязательных работ.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.