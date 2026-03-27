Движение через КПП на границе России и Казахстана приостановили из-за паводков

На границе России и Казахстана временно приостановили работу автомобильного пункта пропуска «Желкуар» (с российской стороны — «Мариинский». — Прим. ред.). Причиной ограничений стал разлив реки Берсуат. Об этом сообщили в Telegram-канале федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) «Росгранстрой».

«В связи с разливом реки Берсуат со стороны Республики Казахстан с 27 марта 2026 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска «Желкуар». На российской стороне — «Мариинский», — говорится в заявлении.

Движение будет возобновлено только после того, как ситуация с паводком нормализуется. Специалисты ведомства советуют всем, кто планировал пересечь границу, выбирать альтернативные маршруты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из поселков Тюменской области подтопило из-за паводков. Работа социальных объектов парализована. Жители связывают проблему не только с резким потеплением, но и с запущенными дренажными каналами, которые не чистили несколько лет.

