Один из поселков Тюменской области подтопило из-за паводков

Большая вода приходит в разные регионы России. В Тюменской области заливает один из поселков — уже подтопило не только дороги, но и дома.

Пока что по улицам еще можно пройти, но только в высоких сапогах. Работа многих соцобъектов фактически парализована.

По мнению жителей, поселок подтопило не только из-за резкого потепления. Они жалуются: дренажные каналы не чистили уже несколько лет. Вода просто не успевала уходить с дорог и участков.

