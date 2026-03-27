Пил с учеником и показывал порно: в Петербурге задержали замдиректора частной школы

Евгения Алешина

Педагог поддерживал дружеское неформальное общение с одним из гимназистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Замдиректора частной школы в Петербурге задержали за показ порно ученикам

В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего заместителя директора по учебной работе частной школы — его подозревают в совершении развратных действий в отношении детей. Об этом сообщил источник 78.ru.

Известно, что 21 марта в вагоне метро мужчина показывал порнографию двоим 15-летним ученикам со своего телефона. Родители подростков узнали о случившемся и обратились в полицию.

По словам источника, с начала февраля учитель поддерживал дружеское неформальное общение с одним из учеников. Он несколько раз приглашал несовершеннолетнего в кафе, где они вместе курили кальяны и пили алкоголь.

Замдиректора в очередной раз пригласил ученика для распития спиртных напитков в кафе 20 марта, после чего предложил ребенку поехать в отель. В гостинице он продолжил пить алкоголь в присутствии подростка и показал ему впервые ролик интимного характера.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Уфе полиция накрыла порностудию. По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов вышли на два канала с трансляциями в популярном мессенджере. Через них активно рекламировалась закрытая платная платформа с откровенными фото и видео.

