Режиссера Шухера госпитализировали в состоянии клинической смерти

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 200 0

С 1989 он работает преподавателем во ВГИКе.

Что случилось с режиссером Шухером

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российского режиссера Олега Шухера госпитализировали в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, мужчине стало плохо с сердцем. Его доставили в медицинское учреждение из Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК). Также известно, что у Шухера диагностировано хроническое заболевание. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Другие подробности о состоянии режиссера не уточняются.

Олегу Шухеру 71 год. Он выступал в качестве режиссера фильмов «Старые молодые люди» и «Везучая». Также Шухер работал сценаристом в крупных киностудиях. С 1989 работает преподавателем во ВГИКе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США женщина по имени Лорен Канадей пережила клиническую смерть и смогла восстановиться после остановки сердца, продолжавшейся почти полчаса. Инцидент произошел у нее дома: женщина внезапно потеряла сознание. Супруг начал оказывать первую помощь до приезда врачей. Медикам удалось вернуть пациентку к жизни спустя 24 минуты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
