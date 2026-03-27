Режиссера Шухера госпитализировали в состоянии клинической смерти

Российского режиссера Олега Шухера госпитализировали в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, мужчине стало плохо с сердцем. Его доставили в медицинское учреждение из Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК). Также известно, что у Шухера диагностировано хроническое заболевание. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Другие подробности о состоянии режиссера не уточняются.

Олегу Шухеру 71 год. Он выступал в качестве режиссера фильмов «Старые молодые люди» и «Везучая». Также Шухер работал сценаристом в крупных киностудиях. С 1989 работает преподавателем во ВГИКе.

