«Чувство абсолютного покоя»: женщина пережила остановку сердца на 24 минуты

В США женщина пережила остановку сердца почти на полчаса и испытала покой

В США женщина по имени Лорен Канадей пережила клиническую смерть и смогла восстановиться после остановки сердца, продолжавшейся почти полчаса. Об этом сообщила газета Mirror.

Инцидент произошел у нее дома: женщина внезапно потеряла сознание. Супруг начал оказывать первую помощь до приезда врачей. Медикам удалось вернуть пациентку к жизни спустя 24 минуты. После этого она двое суток находилась в коме, а затем еще около недели провела в отделении интенсивной терапии. Позже врачи диагностировали у нее инфаркт.

Сама Канадей вспоминает пережитое как состояние необычного умиротворения.

«Я помню только чувство абсолютного покоя. Этот покой оставался со мной в течение нескольких недель после того, как я очнулась», — рассказала женщина.

По ее словам, опыт клинической смерти серьезно повлиял на восприятие жизни. Она призналась, что теперь мысленно делит свое существование на этапы до случившегося и после него — речь идет прежде всего о внутренних ощущениях, а не о физическом состоянии.

В настоящее время американка продолжает реабилитацию и носит дефибриллятор, который помогает контролировать работу сердца.

