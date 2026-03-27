Суд заочно приговорил обвиняемого в убийстве оператора Политика к 11 годам тюрьмы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Мужчина внезапно вступил в конфликт с кинооператором на бытовой почве, в ходе которого ударил мужчину ножом в грудь.

Приговор обвиняемому в убийстве оператора Сергея Политика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский суд приговорил Армена Саргсяна к 11 годам колонии строгого режима — он обвиняется в убийстве кинооператора Сергея Политика. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Саргсян после совершения преступления скрылся. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрено судом в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске», — пишет ведомство.

Сергей Политик был убит вечером 18 октября 2025 года. Все произошло в подъезде дома по улице Сталеваров. Армен Саргсян внезапно вступил в конфликт с кинооператором на бытовой почве, в ходе которого ударил мужчину ножом в грудь. Политика госпитализировали в больницу, но от полученных травм он скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд приговорил к 22 годам лишения свободы серийного убийцу бабушек. Юрий Филькин выбирал в качестве жертв одиноких пенсионерок и завладевал их имуществом. При этом первые восемь лет преступник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео