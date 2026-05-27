Сердце ледокольного флота: «Балтийский завод» отмечает 170-летие

Съемочной группе «Известий» сегодня удалось побывать там, где мечтает оказаться даже Дональд Трамп. Это самое сердце российского атомного ледокольного флота — «Балтийский завод». Единственное в мире производство, где строят настолько штучный товар. Например, ледокол «Ленинград», который обещают спустить на воду в конце года, для него в Арктике практически не будет недоступных мест.

Повод для визита был более, чем уважительный — 170 лет со дня основания верфи. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко сейчас покажет, как отметили.

Начало смены — под торжественный аккомпанемент, праздничный выстрел с Петропавловской крепости и специальный юбилейный жетон метро. А как иначе, когда День рождения отмечает одно из крупнейших судостроительных предприятий страны. «Балтийский завод» Объединенной судостроительной корпорации с гордостью демонстрирует свои промышленные просторы.

«За годы своего существования заводом построены более 600 кораблей и судов, в том числе первые в России броненосные корабли и подводные лодки, не уступавшие лучшим зарубежным образцам того времени», — рассказал помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

170 лет назад это была частная верфь, где строили буксиры, пассажирские пароходы и суда по заказу Морского министерства. А сейчас — современный центр тяжелого судостроения, где возводят сложнейшие и важнейшие объекты. К слову, именно здесь — самый большой стапель в стране: длиной 350 метров и грузоподъемностью до ста тысяч тонн.

«Балтийский завод» — это не просто предприятие, это живой организм, сердце ответственного судостроения, которое бьется уже несколько поколений», — подчеркнул генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов.

Особая гордость предприятия сейчас — вот эти гиганты, покорители Арктики. Атомные ледоколы, которые сопровождают суда по Северному морскому пути, есть только у России. Один из будущих атомоходов — «Ленинград» — сейчас на стапеле Балтийского завода. В высоту он будет как 18-этажный дом.

А это — атомный ледокол «Чукотка» на достроечной набережной. Готов уже на 85%. Сейчас судно проходит швартовные испытания, а в конце года отправится на ходовые.

Есть еще и «Сталинград» — его заложили только в прошлом году. В будущем эти гиганты, способные проходить льды толщиной до трех метров, заменят ледоколы предыдущего поколения, что обеспечит бесперебойное круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

«Балтийцы всегда были первопроходцами в постройке судов нового типа, выполняли сложные, технологически насыщенные проекты», — отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

Этих «балтийцев» сейчас — больше шести тысяч. Торжественное вручение ордена «За доблестный труд» всему коллективу балтийцев — тем, кто историю отечественного судостроения создает своими руками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.