«До этого еще далеко»: при каких условиях российские войска покинут Приднестровье

Александра Якимчук
Около 60% населения этого региона составляют русские и украинцы.

Фото: © РИА Новости/Игорь Егоров

МИД: для обсуждения вывода российских войск из ПМР нужен успех в урегулировании

Российские войска покинут территорию непризнанного Приднестровья (ПМР), когда появятся подвижки в урегулировании конфликта. Об этом РИА Новости рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Дипломат прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Она во время визита в Молдавию заявила, что в рамках переговоров по Украине нужно рассматривать и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.

Полищук уточнил, что для этого необходимо добиться подвижек в урегулировании конфликта в регионе. Но процесс стоит на месте, и до решения этой проблемы еще далеко. Без подобных шагов не поставить этот вопрос в «практическую плоскость».

«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — пояснил дипломат.

Население этого региона на 60% состоит из русских и украинцев. Опасаясь нарастающей волны национализма в Молдавии и вероятности, что страна присоединиться к Румынии, Приднестровье попыталось добиться выхода из состава государства. В 1992 году Молдавия хотела решить проблему силой, но в итоге потеряла контроль над этой территорией.

Риторика властей Молдавии в отношении Приднестровья все больше напоминает позицию Украины по Донбассу, заявлял ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Власти этой страны вводят ограничения на передвижение, устанавливают таможенные барьеры, а также могут произвольно лишать гражданства.

