Суд оправдал участкового по делу о теракте в «Крокусе».

Служители Фемиды не увидели связи между миграционным нарушением и действиями террористов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Тверской области суд вынес оправдательный приговор старшему участковому уполномоченному полиции Антону Петухову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Стража порядка обвиняли в халатности — якобы он не принял мер в отношении двух иностранцев, которые оформили фиктивную регистрацию, а впоследствии стали фигурантами дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По версии следствия, Петухов знал о нарушении миграционного законодательства, но не проинформировал профильное подразделение и не инициировал проверку.
Однако суд встал на сторону полицейского. Решающим доводом для оправдания послужил тот факт, что прямой взаимосвязи между исполнением Петуховым должностных обязанностей и участием нарушителей в террористической атаке попросту не установили.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в зал, открыли прицельный огонь по зрителям и подожгли помещения. Жертвами стал 151 человек, еще свыше 600 получили ранения. Исполнители действовали под постоянным контролем зарубежных кураторов и фиксировали свои действия на телефон, посылая видеоотчеты организаторам в онлайн-режиме.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что управляющая фигурирующим по делу «Крокуса» хостелом получила три года колонии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 24 апр
- Управляющая фигурирующим по делу «Крокуса» хостелом получила три года колонии
- 7 апр
- План «Б»: террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве
- 6 апр
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО
- 25 мар
- Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
- 25 мар
- Исполнители теракта в «Крокусе» обжаловали приговор
- 23 мар
- Долина почтила память жертв «Крокуса» на своем концерте в Подольске
- 22 мар
- Люди несут цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе» в годовщину трагедии
- 17 мар
- Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют пересмотра приговора
- 17 мар
- Несколько осужденных за теракт в «Крокусе» обжаловали приговор
- 15 мар
- Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»
64%
Нашли ошибку?