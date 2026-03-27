В SpaceX заявили о планах США высадить человека на Луну к 2030 году

Лилия Килячкова
Главную роль в создании инфраструктуры на первом этапе сыграют автоматизированные системы.

США планируют реализовать высадку человека на поверхность Луны до 2030 года. Об этом сообщила президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью изданию Time.

«Я думаю, что мы высадим людей на поверхность (Луны — Прим. ред.) до 2030 года», — заявила Шотвелл.

Глава SpaceX отметила, что главную роль в создании инфраструктуры на первом этапе сыграют автоматизированные системы.

«Вероятно, сначала у нас будут роботы, которые помогут создать производственные мощности, а затем люди отправятся туда жить», — пояснила глава компании.

Шотвелл также подчеркнула, что SpaceX предпринимает активные шаги для осуществления этой цели, хотя и «не всегда достаточно быстро». Она добавила, что сама мечтает увидеть Землю с поверхности Луны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский предприниматель Илон Маск назвал одной из долгосрочных целей своей компании SpaceX встречу человечества с представителями инопланетных рас. Следующим этапом развития его компании станет создание достаточно крупных и мощных космических кораблей, которые будут способны доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты.

