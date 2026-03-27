Трамп назвал приостановку работы подразделений МВБ чрезвычайной ситуацией

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в частичной приостановке работы подразделений Министерства внутренней безопасности (DHS, МВБ) страны и объявил чрезвычайную ситуацию.

По словам американского лидера, в данный момент более 60 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA), в их числе примерно 50 тысяч работников, выполняющих свои обязанности в аэропортах внутренних рейсов, не получают зарплату из-за «безрассудного решения конгрессменов-демократов».

Виновники шатдауна, отметил Трамп, предпочли отдать приоритет нелегальным иммигрантам, совершившим преступления, а не американским гражданам. Они прекратили работу МВБ до тех пор, пока не будет выполнено их требование о запрете применения федерального иммиграционного законодательства. Заявление президента опубликовано на официальном сайте пресс-службы Белого дома.

«Поскольку вызванное демократами прекращение работы МВБ продолжается уже шестую неделю, система воздушных перевозок Америки достигла критической точки. Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация», — сказано в публикации.

Кроме того, отметили в пресс-службе Белого дома, с начала шатдауна около 500 сотрудников транспортной безопасности уволились, другие, их количество измеряется тысячами, начали брать больничные, так как не получают свою зарплату. Из-за этого время появляются критические сбои в работе аэропортов — пассажиры ожидают досмотра по три часа и более. Ситуация, по мнению Трампа, угрожает национальной безопасности США.

Президент поручил министру внутренней безопасности и директору Административно-бюджетного управления организовать выплату компенсаций и пособий сотрудникам TSA, используя доступные средства. Трамп подчеркнул: если демократы в Конгрессе не вернут долги работникам, которые выполняют важнейшие функции, но не знают, смогут ли накормить свои семьи и оплатить жилье, его администрация «примет меры».

В свою очередь американский миллиардер Илон Маск выразил желание выплатить зарплату пострадавшим сотрудникам TSA, работающим в американских аэропортах. Впрочем, сложившаяся ситуация не уникальна, это уже третий шатдаун в США за последние месяцы. В феврале, например, из-за приостановки работы правительства несколько департаментов МВБ уже оставались без финансирования.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России.

