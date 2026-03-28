«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Несмотря на возраст, в этом году у артиста уже состоялись три премьеры.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Актер Сергей Мигицко признался, что не собирается уходить со сцены

Народный артист России Сергей Мигицко не собирается покидать сцену еще долгое время. Об этом он признался корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальных премий «Золотая маска».

По словам артиста, пока он не рассматривает для себя иной путь, кроме сцены. Мигицко подчеркнул, что продолжает выходить к зрителю с удовольствием и надеется заниматься любимым делом как можно дольше.

«У меня план один — работать. Я это делаю с удовольствием и хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше», — сказал Сергей Мигицко.

Несмотря на возраст, он задействован в серьезном репертуаре. Только в этом году у него состоялись сразу три премьеры. Сам Мигицко признает, что для любого артиста это колоссальная нагрузка, а для 72-летнего актера тем более.

Несмотря на возраст, актер по-прежнему задействован в серьезном репертуаре и выдерживает внушительную нагрузку. Только в этом году у него состоялись сразу три премьеры. Сам Мигицко отметил, что подобный темп непрост для любого артиста, а для 72-летнего человека — тем более.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Мигицко с ностальгией вспоминает времена, когда молодые актеры были готовы на все, чтобы получить роль. Главным местом для «охоты» на режиссеров тогда был буфет киностудии «Ленфильм». Они поджидали их там и старались лишний раз напомнить о себе.

Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео