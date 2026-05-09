«Должны протянуть ниточку через года»: Герой РФ Болилия о 9 Мая

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Медицинская сестра, удостоенная почетного звания Героя России, напомнила о ценности военных песен и фильмов ради сохранения исторической памяти.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Герой России Людмила Болилия о 9 Мая: «Должны протянуть ниточку через года»

День Победы — очень важный праздник. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сказала Герой России Людмила Болилия на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Смысл очень большой. Мы все должны сохранить нашу историческую память. Эту ценность. Донести ее до наших детей. Мы должны эту ниточку протянуть через года. И мы это делаем с помощью фильмов, песен, стихов и встреч с героями тех времен», — подчеркнула медицинская сестра, удостоенная звания Героя РФ.

Ранее актриса и телеведущая Лера Кудрявцева рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, что песни о Великой Отечественной войне — это часть генетического кода целого поколения. По мнению знаменитости, композиции, которые прозвучали в Кремлевском дворце перед 9 Мая, каждый житель России знает с самого детства. Кроме того, они находят отклик и у молодежи. Лера Кудрявцева рада, что легендарные хиты исполняют, в том числе и начинающие артисты. Ведь благодаря этому о советских песнях узнает подрастающее поколение страны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии
9 мая
«Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
9 мая
Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
9 мая
От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
9 мая
В Абхазии прошел Парад Победы с военной техникой и авиацией
9 мая
Группа «Любэ» выпустила новую патриотическую песню «Жди меня» ко Дню Победы
9 мая
«С детства помню это чувство…» — Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы
9 мая
«Вылечил коней Жукова»: Вадим Самойлов про воевавшего деда
9 мая
Правнучка знаменитой Тани Савичевой посетила парад Победы в Санкт-Петербурге
9 мая
Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Ушаков рассказал, возобновятся ли переговоры с Украиной
15:10
Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии
15:10
«Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
15:03
Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
15:02
От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
14:58
«Это история»: Герой России о Параде, встрече с Путиным и ветеранами ВОВ

Сейчас читают

Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео