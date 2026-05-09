«Должны протянуть ниточку через года»: Герой РФ Болилия о 9 Мая

Медицинская сестра, удостоенная почетного звания Героя России, напомнила о ценности военных песен и фильмов ради сохранения исторической памяти.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
Герой России Людмила Болилия о 9 Мая: «Должны протянуть ниточку через года»
День Победы — очень важный праздник. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сказала Герой России Людмила Болилия на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.
«Смысл очень большой. Мы все должны сохранить нашу историческую память. Эту ценность. Донести ее до наших детей. Мы должны эту ниточку протянуть через года. И мы это делаем с помощью фильмов, песен, стихов и встреч с героями тех времен», — подчеркнула медицинская сестра, удостоенная звания Героя РФ.
Ранее актриса и телеведущая Лера Кудрявцева рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, что песни о Великой Отечественной войне — это часть генетического кода целого поколения. По мнению знаменитости, композиции, которые прозвучали в Кремлевском дворце перед 9 Мая, каждый житель России знает с самого детства. Кроме того, они находят отклик и у молодежи. Лера Кудрявцева рада, что легендарные хиты исполняют, в том числе и начинающие артисты. Ведь благодаря этому о советских песнях узнает подрастающее поколение страны.
