Замкнутый круг тревоги: как быстро снизить уровень стресса

|
Анастасия Федорова
При волнении организм запускает процессы, которые ухудшают состояние, но их можно скорректировать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Пиховкина: дыхательные практики помогают снизить уровень стресса

Дыхательные практики помогают снизить уровень стресса за счет воздействия на физиологические механизмы тревоги. Об этом изданию Газета.ру рассказала практикующий психолог Елена Пиховкина.

По словам специалиста, при сильном волнении человек начинает дышать чаще, из-за чего снижается уровень углекислого газа в крови. Это может усиливать неприятные симптомы.

«Это усиливает симптомы: головокружение, ощущение нехватки воздуха, ком в горле, онемение пальцев, учащенный пульс. Человек пугается этих проявлений, интерпретируя их как усиление угрозы, и тревожный круг замыкается», — пояснила эксперт.

Психолог отметила, что повлиять на это состояние можно с помощью контролируемого замедленного дыхания. Особенно важен удлиненный выдох, который активирует процессы восстановления в организме.

По ее словам, оптимальным считается ритм около шести дыхательных циклов в минуту — например, вдох на четыре секунды и выдох на шесть. Такой темп помогает стабилизировать состояние и повысить устойчивость к стрессу.

Среди других техник эксперт выделила дыхание с удлиненным выдохом в течение нескольких минут, «квадратное» дыхание и диафрагмальное дыхание с фокусом на движении живота.

При этом специалист подчеркнула, что дыхательные практики эффективны при остром стрессе. Если тревога становится хронической и сопровождается паническими атаками или нарушением сна, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

Последние новости

9:05
На уважительной ноте: Бикбаев обращается к мастерам на «вы» даже после коньяка
9:00
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на апрель 2026
8:46
Подросткам младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями в Индонезии
8:22
Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь
8:00
Идеальная, но неестественная: что Зара думает про нейромузыку
7:36
Ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Ярославской области

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Что-то вбивают в лицо»: Анита Цой о процедурах омоложения
Лысый и в трусах: Михаил Ефремов вернулся на сцену после тюремного заключения
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео