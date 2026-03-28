Скрытая угроза: чем опасна черная плесень

Анастасия Федорова
Грибок легко закрепляется в уязвимых органах и может долго оставаться незаметным.

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Ulrich Niehoff

Черная плесень может поражать нос, горло и уши, а попытки лечиться самостоятельно, особенно с помощью антибиотиков, способны только ухудшить состояние. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, организм человека постоянно сталкивается с различной микрофлорой — вирусной, бактериальной и грибковой. При этом лор-органы особенно уязвимы для патогенных микроорганизмов.

«Крайне уязвимы практически все лор-органы. Это наружный слуховой проход, полость носа, носоглотка, задняя стенка глотки, небные миндалины, околоносовые пазухи — гайморовы, лобные, этмоидальные, сфеноидальная — это прекрасные резервуары для развития патогенной флоры», — пояснил специалист.

Он отметил, что при попадании спор черной плесени в эти области создаются благоприятные условия для их размножения — прежде всего из-за высокой влажности.

Врач подчеркнул, что важную роль в профилактике играет соблюдение гигиены не только в ванной и на кухне, но и во всех помещениях. Также необходимо поддерживать иммунитет за счет здорового образа жизни, полноценного сна и питания.

При этом при появлении подозрительных симптомов заниматься самолечением не следует. По словам Зайцева, своевременное обращение к специалисту позволяет эффективно справиться с проблемой на ранней стадии.

Отдельно он предостерег от использования антибиотиков при подозрении на грибковую инфекцию. Такие препараты уничтожают бактериальную микрофлору, но не воздействуют на грибки, что может привести к их активному росту.

«Происходит обратная реакция. То есть человек, пропивая антибиотики, умерщвляет бактериальную микрофлору, и на ее место вылезает грибковая микрофлора — черная плесень. Становится только хуже», — отметил врач.

Для лечения в таких случаях требуется противогрибковая терапия и антисептическая обработка пораженных участков. В числе дополнительных методов специалист назвал ультразвук и криоорошение, поскольку грибок не выдерживает воздействия низких температур.

