Умер режиссер и декан ВГИК Олег Шухер

Умер кинорежиссер и декан режиссерского факультета ВГИК Олег Шухер. О его смерти сообщил сын в разговоре с ТАСС.

Ранее Шухера госпитализировали в тяжелом состоянии, он находился в реанимации. Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое.

По информации СМИ, режиссеру стало плохо на рабочем месте — во дворе института. Он жаловался на затрудненное дыхание, после чего ему вызвали скорую помощь. Также сообщалось, что его могли доставить в больницу уже в состоянии клинической смерти, вызванной остановкой сердца. Врачи выявили у Шухера хроническое заболевание.

Позже появлялись сведения о временной стабилизации состояния: пациента переводили из реанимации в обычную палату. Однако точный диагноз и прогнозы медиков официально не раскрывались.

Олег Шухер родился 31 марта 1954 года в Астрахани. Он с отличием окончил ВГИК, где обучался в мастерской народного артиста СССР Марлена Хуциева. С конца 1980-х годов он преподавал в вузе и впоследствии возглавил режиссерский факультет.

В разные годы Шухер работал сценаристом и режиссером на студии «Мосфильм» и в проектах Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с федеральными телеканалами. В его фильмографии — картины «Везучая» (1987) и «Старые молодые люди» (1992).

