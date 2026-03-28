Стала известна причина смерти режиссера Олега Шухера

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 56 0

Преподаватель ВГИКа почувствовал себя плохо прямо в институте.

Причиной смерти режиссера Олега Шухера стал инфаркт

Причиной смерти режиссера Олега Шухера стал инфаркт. Об этом 5-tv.ru рассказал его сын Борис.

«Да, действительно, он (Олег Шухер — Прим. ред.) умер сегодня в семь тридцать утра в 20-й больнице… Инфаркт», — прокомментировал он.

Родственник умершего также сообщил, что режиссеру и преподавателю ВГИКа стало плохо в институте. Ему вызвали скорую помощь, медики смогли запустить сердце, однако ненадолго. Проблемы с сердцем у Олега Шухера наблюдались и ранее, добавил его сын.

Ранее сын Шухера сообщил, что его отца могли доставить в больницу уже в состоянии клинической смерти.

Олег Шухер появился на свет 31 марта 1954 года в Астрахани. Он был отличником-выпускником ВГИКа, прошел мастерскую народного артиста СССР Марлена Хуциева. С конца 1980-х годов он работал в Альма-матер как преподаватель и стал главой режиссерского факультета. Режиссер сделал значимый вклад в работу студии «Мосфильм», зрители знают его, в том числе по картинам «Везучая» (1987) и «Старые молодые люди» (1992).

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Последние новости

15:28
Только не масло: какие действия могут увеличить риск заражения при укусе клеща
15:10
Опубликованы кадры с места падения подростка с 11-го этажа МГТУ имени Баумана
14:59
Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, убита ударом Израиля
14:28
В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
14:24
Стала известна причина смерти режиссера Олега Шухера
14:03
Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
«Мы держали все в строжайшей тайне»: Соколовский признал роман с Нюшей
Духоподъемные Filatov & Karas: винил, ретро и хор Сретенского монастыря
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео