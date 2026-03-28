Стала известна причина смерти режиссера Олега Шухера

Причиной смерти режиссера Олега Шухера стал инфаркт. Об этом 5-tv.ru рассказал его сын Борис.

«Да, действительно, он (Олег Шухер — Прим. ред.) умер сегодня в семь тридцать утра в 20-й больнице… Инфаркт», — прокомментировал он.

Родственник умершего также сообщил, что режиссеру и преподавателю ВГИКа стало плохо в институте. Ему вызвали скорую помощь, медики смогли запустить сердце, однако ненадолго. Проблемы с сердцем у Олега Шухера наблюдались и ранее, добавил его сын.

Ранее сын Шухера сообщил, что его отца могли доставить в больницу уже в состоянии клинической смерти.

Олег Шухер появился на свет 31 марта 1954 года в Астрахани. Он был отличником-выпускником ВГИКа, прошел мастерскую народного артиста СССР Марлена Хуциева. С конца 1980-х годов он работал в Альма-матер как преподаватель и стал главой режиссерского факультета. Режиссер сделал значимый вклад в работу студии «Мосфильм», зрители знают его, в том числе по картинам «Везучая» (1987) и «Старые молодые люди» (1992).

