Опубликованы кадры с места падения подростка с 11-го этажа МГТУ имени Баумана

Мария Гоманюк
Юноша остался жив.

Появились кадры с места падения подростка с 11-го этажа МГТУ имени Н. Э. Баумана. Их публикует 5-tv.ru.

До этого стало известно, что в центре Москвы несовершеннолетний выпал из здания, относящегося к учебному учреждению. Инцидент произошел по адресу Рубцовская набережная, 2/18. По предварительной информации, подросток остался жив, на месте его осмотрели медики.

Сообщалось, что по указанному адресу расположены несколько объектов университета, в том числе дом культуры и учебно-лабораторный корпус. Согласно имеющимся данным, одно из зданий насчитывает до 13 этажей с учетом технических помещений.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в столице произошел еще один подобный случай. Школьник выпал из окна гостиницы «Вега Измайлово» с высоты 21-го этажа 27 марта. По предварительным данным, 17-летний юноша погиб. Он приехал в Москву для участия в олимпиаде по информатике, которая должна была пройти 28 марта. Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

