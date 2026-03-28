В Москве отремонтировали дома, ставшие героями фильмов

В Москве провели капитальный ремонт жилых домов, которые являлись площадками для съемок известных советских фильмов. Об этом сообщил портал mos.ru.

В комплексе городского хозяйства отметили, что здания не только восстановили, но и подготовили к дальнейшей эксплуатации, при этом сохранив их архитектурные особенности.

Одним из таких объектов стал дом на Ломоносовском проспекте, 14, появившийся в фильме «Город принял». Здание, возведенное в 1953 году по проекту архитекторов Якова Белопольского и Евгения Стамо, считается ярким примером советской неоклассики.

Во время его ремонта специалисты очистили фасад, заменили поврежденную плитку и кирпичную кладку, устранили следы влаги и грибка, а также восстановили декоративные элементы. После этого фасад окрасили и защитили от воздействия осадков, параллельно отремонтировав кровлю, балконы и входные группы.

Еще один дом, расположенный на Северном бульваре, 4, знаком зрителям по фильму «Школьный вальс». Построенное в 1976 году типовое 12-этажное здание полностью привели в порядок в 2024 году.

Работы включали очистку фасада, обновление межпанельных швов и обработку проблемных участков. Лоджии восстановили с использованием современных материалов, а сам дом перекрасили в светлые оттенки. Также заменили двери, отремонтировали цоколь и благоустроили прилегающую территорию.

Третьим объектом стал дом на проспекте Маршала Жукова, 74, корпус 1, который можно увидеть в фильме «Не будите спящую собаку». Здание переменной этажности, построенное в 1990-х по индивидуальному проекту, обновили уже в 2025 году.

Специалисты восстановили фасад с применением современных технологий, укрепили межпанельные швы и заменили инженерные коммуникации. Дом также получил новую цветовую гамму, в нем обновили окна, двери и подвальные помещения.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве отреставрировали уникальные фасады восьми исторических домов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.