Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в Москве

Работники комплекса городского хозяйства Москвы за прошедшие десять лет провели капитальный ремонт восьми домов с полукруглыми ризалитами. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

Ризалиты являются весьма редкими элементами в жилых домах Москвы. Рабочие не только провели реставрацию исторического декора — пилястров, сандриков, замковых камней и карнизов, но и обновили инженерные системы зданий.

Один из восстановленных домов находится по адресу Карманицкий переулок, дом 3а, строение 1 — изящная неоклассическая постройка была возведена в 1901 году.

Реставраторы разделили работы на несколько этапов. После очистки от накопившейся грязи мастера выполнили заделку трещин при помощи укрепляющего раствора, а также нанесли специальный слой против грибка. После подготовительных работ специалисты бережно восстановили архитектурный декор при помощи полимерцементных смесей российского производства.

За последние десять лет в Москве отреставрировали около 50 домов известных художников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.