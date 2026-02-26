Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в Москве

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Рабочие бережно очистили, укрепили и восстановили историческую отделку зданий.

Какие исторические здания отреставрировали в Москве

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Работники комплекса городского хозяйства Москвы за прошедшие десять лет провели капитальный ремонт восьми домов с полукруглыми ризалитами. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

Ризалиты являются весьма редкими элементами в жилых домах Москвы. Рабочие не только провели реставрацию исторического декора — пилястров, сандриков, замковых камней и карнизов, но и обновили инженерные системы зданий.

Один из восстановленных домов находится по адресу Карманицкий переулок, дом 3а, строение 1 — изящная неоклассическая постройка была возведена в 1901 году.

Реставраторы разделили работы на несколько этапов. После очистки от накопившейся грязи мастера выполнили заделку трещин при помощи укрепляющего раствора, а также нанесли специальный слой против грибка. После подготовительных работ специалисты бережно восстановили архитектурный декор при помощи полимерцементных смесей российского производства.

За последние десять лет в Москве отреставрировали около 50 домов известных художников.

Последние новости

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

