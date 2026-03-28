МИД России назвала удар Израиля по журналистам в Ливане тяжким преступлением

Министерство иностранных дел России назвало ракетный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по автомобилю с тремя журналистами на юге Ливана тяжким преступлением. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«Ракетный удар израильских ВВС в районе Джеззин на юге Ливана оборвал жизни трех корреспондентов телеканалов Al Mayadeen и Al-Manar — Фатимы Фтуни, Мухаммада Фтуни, Али Шуайба. <…> Глубоко соболезнуем всем родным и близким погибших корреспондентов. Вечная им память», — отметили в МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что удар был прицельным и нанесен по автомобилю, в котором находились журналисты, одетые в форму с пометкой «пресса». Российское внешнеполитическое ведомство расценивает аргумент ЦАХАЛ о якобы перевозке террористов как попытку снять с себя ответственность за нарушение международного гуманитарного права.

Представители МИД заявили, что подобные инциденты не вызывают удивления из-за «профессиональной слепоты» сотрудников международных организаций, и подчеркнули, что никогда не согласятся с такими действиями. Ведомство настаивает на проведении тщательного расследования и привлечении всех виновных к ответственности.

«Как и в случае всех остальных подобных трагедий, будем настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда», — указали в министерстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ливана осудил убийство журналистов при израильской атаке. Власти страны призвали международные организации вмешаться, чтобы прекратить обострение конфликта.

