Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки

Светлана Стофорандова
Правительство страны требует от международных организаций вмешательства в конфликт, чтобы остановить эскалацию.

Как президент Ливана отреагировал на убийство журналистов

Фото: Reuters/Manu Brabo

Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильских сил на юге страны, в результате которой погибли журналисты. Заявление главы государства распространила его канцелярия.

«Израильская агрессия в очередной раз нарушает самые основные принципы международного права, международного гуманитарного права и законов войны, нападая на журналистов, которые, в конечном счете, являются гражданскими лицами, выполняющими свой профессиональный долг», — заявил он.

Лидер страны выразил соболезнования семьям погибших и всему журналистскому сообществу. Одновременно с этим правительство Ливана обратилось к международным организациям с призывом немедленно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы не допустить дальнейшего обострения конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что среди жертв удара оказалась корреспондентка издания Al Mayadeen Фатима Фтуни, сотрудничавшая с 5-tv.ru. Ее гибель подтвердила редакция. Также при обстреле погиб журналист Али Шуайб, корреспондент телеканала Al-Manar.

28 мар
Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
28 мар
ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar
28 мар
Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права
28 мар
Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, погибла в результате удара Израиля
28 мар
В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
28 мар
Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
28 мар
Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
28 мар
США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране
28 мар
Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе
28 мар
Иран пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты страны
