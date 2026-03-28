Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки
Правительство страны требует от международных организаций вмешательства в конфликт, чтобы остановить эскалацию.
Фото: Reuters/Manu Brabo
Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильских сил на юге страны, в результате которой погибли журналисты. Заявление главы государства распространила его канцелярия.
«Израильская агрессия в очередной раз нарушает самые основные принципы международного права, международного гуманитарного права и законов войны, нападая на журналистов, которые, в конечном счете, являются гражданскими лицами, выполняющими свой профессиональный долг», — заявил он.
Лидер страны выразил соболезнования семьям погибших и всему журналистскому сообществу. Одновременно с этим правительство Ливана обратилось к международным организациям с призывом немедленно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы не допустить дальнейшего обострения конфликта.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что среди жертв удара оказалась корреспондентка издания Al Mayadeen Фатима Фтуни, сотрудничавшая с 5-tv.ru. Ее гибель подтвердила редакция. Также при обстреле погиб журналист Али Шуайб, корреспондент телеканала Al-Manar.
